Covid-19, un nuovo decesso nel Veronese. Stabile la situazione dei ricoveri

Sono 140 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Veneto dall'aggiornamento di Azienda Zero delle ore 17 del 30 settembre: 58 di questi però sono importati da un laboratorio privato, con test effettuati nel periodo dal settembre ad oggi). 34 sono nella provincia di Venenzua e la maggior parte di questi casi importati sono comunque già stati presi in carico dai SISP nei giorni scorsi. In regione dunque il numero complessivo è salito a 27591, di cui 3779 attualmente positivi e 21631 negativizzati virologici, mentre i decessi di individui colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, è salito a 2181, 3 in più rispetto al dato della stessa mattinata.

Guardando nello specifico alla provincia di Verona, i 30 nuovi casi annoverati hanno portato il totale dall'inizio della pandemia a 6530. Di questi 696 risultano attualmente affetti dal coronavirus, 5233 sono i negativizzati e 601 sono i deceduti (+1 rispetto alle ore 8).





Sei pazienti in più, rispetto alle ore 8, si trovano ora negli ospedali veneti: 229 nelle varie aree non critiche, 179 dei quali tuttora positivi, e 30 nelle terapie intensive, di cui 6 negativizzati.

Per quanto riguarda le strutture scaligere, sono 43 le persone affette dal virus ricoverate: 17 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 in terapia intensiva a Borgo Trento, 11 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 5 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) ed 1 a Peschiera del Garda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery