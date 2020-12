Covid-19, il Veneto conta altri 98 decessi e 1873 tamponi positivi

Sono 1873 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 17 del 22 dicembre di Azienda Zero, che conta anche altri 98 decessi.

In regione dunque il numero complessivo di casi di Covid-19 è ora di 224461, 102740 dei quali attualmente positivi, mentre sono 115992 i negativizzati virologici e 5729 i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che il bollettino delle ore 8 attestava a 5631.

I nuovi casi in provincia di Verona sono invece 329 per un totale di 43660, di cui: 21206 tuttora affetti dal coronavirus, 20966 negativizzati e 1488 deceduti, 36 in più rispetto all'aggiornamento mattutino.

Sono 2933 (+26) i pazienti covid presenti nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto, 2702 dei quali ancora positivi, e 378 (-1) quelli in terapia intensiva, di cui 31 negativizzati.

Prendendo in considerazione le sole strutture sanitarie scaligere si contano 603 (-1) persone positive in area non critica e 86 in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 143 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 122 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 100 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 77 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 110 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 25 a Marzana, 3 a Bovolone, 67 a Negrar (di cui 10 in terapia intensiva) e 42 a Peschiera del Garda (di cui 8 in terapia intensiva).

