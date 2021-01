Covid-19, crescono i ricoveri ospedalieri in Veneto e anche a Verona

Il presidente Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa, ha messo in evidenza una dimunzione dei ricoveri rispetto a tre giorni fa, grazie ad un maggior numero di pazienti dimessi dagli ospedali, ma l'aggiornamento di Azienda Zero delle ore 8 del 7 gennaio vede la pressione ospedaliere tornare piano piano a salire, oltre a segnalare altri 2197 tamponi positivi al Sars-CoV-2.

In regione dunque il numero complessivo di casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 277331, 92176 dei quali attualmente positivi e 177998 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 7157 (+19). Dato quest'ultimo che il precedente aggiornamento aveva indicato a 7138.

In provincia di Verona sono 501 i nuovi casi emersi per un totale di 54199, di cui: 20887 tuttora affetti dal coronavirus, 31527 negativizzati e 1785 deceduti, 4 in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 6 gennaio.

Negli ospedali del Veneto sono ora 2978 (+23) le persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 2594 delle quali positive, e 389 (+11) in terapia intensiva, 30 dei quali ora negativizzati.

Considerando le sole strutture scaligere, possiamo contare 610 (+8) pazienti positivi in area non critica e 88 (+7) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 135 a Borgo Roma (di cui 8 in terapia intensiva), 132 a Borgo Roma (di cui 28 in terapia intensiva), 89 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 77 a San Bonifacio (di cui 11 in terapia intensiva), 120 a Villafranca di Verona (di cui 21 in terapia intensiva), 21 a Marzana, 79 a Negrar (di cui 8 in terapia intensiva) e 45 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

Scarica il report di Azienda Zero delle ore 8 del 7 gennaio

Gallery