Coronavirus, a Verona tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino delle ore 8 del 18 novembre di Azienda Zero sull'emergenza sanitaria in corso, vede aumentare i contagi da Covid-19 in regione, così come i ricoveri e i decessi di persone colpite dal virus. In Veneto i nuovi casi registrati sono 1977, che fanno salire il numero complessivo dall'inizio della pandemia a 108938, dei quali 64306 sono attualmente positivi, 41613 sono negativizzati virologici e 3019 sono i deceduti. Dato, quest'ultimo, purtroppo cresciuto di 36 unità rispetto a quello delle ore 17 di martedì.

Sono 431 i nuovi casi annoverati in provincia di Verona, dove il totale ora ha raggiunto quota 20614 di cui: 12068 tuttora affetti dal coronavirus, 7755 negativizzati e 791 deceduti, 5 in più rispetto al precedente dato.

OSPEDALI - Gli ospedali del Veneto vedono ora 2192 (+26 rispetto al dato precedente) persone ricoverate in area non critica, 2079 delle quali ancora positive al Covid-19, e 291 (+4) in terapia intensiva, di cui 17 negativizzate.

Guardando alle sole strutture scaligere, sono 443 (+4) i pazienti positivi in area non critica e 72 quelli in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 86 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 90 a Borgo Trento (di cui 22 in terapia intensiva), 67 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 43 a San Bonifacio (di cui 12 in terapia intensiva), 98 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 3 a Marzana, 20 a Bussolengo, 4 a Bovolone, 62 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 42 Peschiera del Garda (di cui 5 in terapia intensiva).

ISOLAMENTI - Complessivamente in Veneto sono 33807 le persone in quarantena, delle quali 6779 presentavano sintomi all'ultimo contatto telefonico. Nel Veronese gli individui in isolamento sono 6580, 1043 sintomatici.

L'ANDAMENTO - L'infografica elaborata ancora una volta da Azienda Zero, mostra l'andamento della pandemia di Covid-19 nella Regione, evidenziando le differenze da una settimana all'altra. Significativo l'aumento della percentuale di positivi, mentre le fasce d'età più avanzata si confermano quelle maggiormente a rischio decesso.

