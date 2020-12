Covid-19: lieve calo dei ricoveri, ma altri 493 nuovi casi e 5 decessi a Verona

Nonostante i 1952 nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 8 del 3 dicembre di Azienda Zero, è rimasta sostanzialmente stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri, segnando anche un lieve calo, mentre sono stati contati altri 42 decessi.

In regione dunque il numero complessivo dei casi dall'inizio della pandemia è ora di 154490, 70903 dei quali risultano attualmente positivi, 79905 sono i negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 3982. Dato quest'ultimo che nel precedente aggiornamento si era attestato sul 3940.

Sono 493 i nuovi casi annoverati in provincia di Verona, dove il totale è ora di 29030, di cui: 13019 tuttora affetti dal coronavirus, 14975 negativizzati e 1036 deceduti, 5 in più rispetto al dato delle ore 17 di mercoledì.

Gli ospedali del Veneto contano ora 3068 pazienti Covid: 2732 (-12) si trovano in area non critica, 2501 dei quali ancora positivi, e 336 (-1) in terapia intensiva, di cui 29 negativizzati.

Prendendo in considerazione le sole strutture sanitarie scaligere, si annoverano 561 (-4) persone positive ricoverate in area non critica e 75 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 124 a Borgo Roma (di cui 6 in terapia intensiva), 112 a Borgo Trento (di cui 26 in terapia intensiva), 111 a Legnago (di cui 9 in terapia intensiva), 61 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 99 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 19 a Marzana, 4 a Bovolone, 68 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 38 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 3 dicembre

