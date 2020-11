Coronavirus, altri 54 decessi segnalati in Veneto, 14 dei quali nel Veronese

Altri 852 casi di Covid-19 sono stati registrati in Veneto, 252 dei quali a Verona, mentre il numero di decessi è cresciuto di altre 54 unità.

Questo è ciò che emerge dall'aggiornamento delle ore 17 del 23 novembre di Azienda Zero, che vede il numero complessivo di casi in regione arrivare a 126104, dei quali 74072 attualmente positivi, 48720 negativizzati virologici e 3312 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato quest'ultimo che nel precedente aggiornamento si era attestato sul 3258.

In provincia di Verona invece il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 23617, di cui: 14019 tuttora affetti dal virus, 8732 negativizzati e 866 deceduti, 14 in più rispetto al dato delle ore 8 (19 nelle ultime 24 ore).

Negli ospedali del Veneto sono ora 2428 (+33) le persone ricoverate in area non critica, 2319 delle quali ancora positive, e 310 (+4) quelle in terapia intensiva, di cui 16 negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture scaligere, sono 492 (+9) i pazienti positivi in area non critica e 79 (+2) quelli in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 114 a Borgo Roma (di cui 4 in terapia intensiva), 105 a Borgo Trento (di cui 28 in terapia intensiva), 75 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 50 a San Bonifacio (di cui 12 in terapia intensiva), 100 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 4 a Marzana, 8 a Bovolone, 73 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 42 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

