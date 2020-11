Covid-19: a Verona 6 ricoveri in meno, 367 nuovi casi e 7 decessi

Nel corso del consueto punto stampa, il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato gli ultimi dati dell'emergenza Covid-19 parlando di una stabilizzazione della curva e di un numero calante di accessi ai Pronto soccorso veneti. Parole che trovano un riscontro nell'aggiornamento delle ore 8 del 27 novembre di Azienda Zero, che annovera altri 1842 nuovi casi in regione, mentre i ricoveri sono rimasti pressoché inalterati rispetto alle ore 17 di giovedì e sono stati invece contati altri 32 decessi.

In Veneto dunque il numero complessivo di casi è arrivato a 137474, dei quali 76888 risultano attualmente positivi, 57025 sono negativizzati virologici, mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono saliti a 3561.

In provincia di Verona sono 367 i nuovi casi per un totale di 25796, di cui: 14807 tuttora affetti dal coronavirus, 10059 negativizzati e 930 deceduti, 7 in più rispetto al precedente dato.

Gli ospedali veneti vedono ora ricoverate 2576 (-1) persone in area non critica, 2440 delle quali ancora positive, e 321 (+2) in terapia intensiva, di cui 18 negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, si contano 532 (-3) pazienti positivi in area non critica e 74 (-3) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli ospedali: 121 a Borgo Roma (di cui 4 in terapia intensiva), 111 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 84 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 57 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 98 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 11 a Marzana, 4 a Bovolone, 66 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva) e 54 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 27 novembre

Gallery