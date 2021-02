Covid-19, in Veneto altri 114 casi e 9 decessi. Terapia intensive sotto quota 150

Sono 114 i nuovi tamponi positivi al Sars-CoV-2 emersi in Veneto e riportati dall'aggiornamento delle ore 17 del 14 febbrario di Azienda Zero insieme ad altri 9 decessi, mentre il "su e giù" dei ricoveri prosegue con un calo rispetto alla mattinata, così come il numero di persone affette dal virus (ma non nel Veronese, dove cresce ancora lievemente).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono dunque 321589 i casi di Covid-19 registrati in regione, 24752 (-62) dei quali attualmente positivi e 287330 (-167) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9507.

Sono 16 i casi emersi in provincia di Verona per un totale di 61950, di cui: 2342 (+11) tuttora affetti dal virus, 57368 (+2) negativizzati e 2240 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 1431 (-7) persone in area non critica, 926 delle quali ancora positive, e 148 (-3) in terapia intensiva, di cui 38 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, si contano 153 (-4) pazienti positivi in area non critica e 23 (-1) in terapia intensiva. Queste le cifre dei singoli nosocomi: 21 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 44 a Borgo Trento (di cui 12 in terapia intensiva), 10 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 9 a San Bonifacio, 69 a Villafranca di Verona (di cui 6 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 9 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 9 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

