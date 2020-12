Covid-19, in 24 ore il Veneto conta 3505 nuovi casi. 601 nel Veronese

Sono 3505 i tamponi positivi al Sars-Cov-2 emersi in Veneto dalle ore 17 di giovedì 24 dicembre alle ore 17 del 25 dicembre secondo gli aggiornamenti di Azienda Zero, che indicano anche un netto calo dei ricoveri in area non critica e altri 50 decessi.

In regione dunque il numero complessivo di casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 235513, 87670 dei quali attualmente positivi e 141871 negativizzati virologici o guariti, mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 5972. Dato, quest'ulimo, che l'aggiornamento delle ore 17 della Vigilia di Natale aveva indicato a 5922.

Nelle 24 ore prese in considerazione, in provincia di Verona sono stati registrati 601 casi per un totale di 45719, di cui: 19003 tuttora affetti dal coronavirus, 25185 negativizzati e 1531 deceduti, 8 in più rispetto al dato pomeridiano del 24 dicembre.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 2887 (-73 in 24 ore) in area non critica, 2566 delle quali ancora positive, e 388 (+1) in terapia intensiva, di cui 38 negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, si contano 588 (-49) pazienti positivi in area non critica e 80 (-4) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 136 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 116 a Borgo Trento (di cui 26 in terapia intensiva), 94 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 75 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 106 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 26 a Marzana, 3 a Bovolone, 71 a Negrar (di cui 9 in terapia intensiva) e 41 a Peschiera del Garda (di cui 8 in terapia intensiva).

