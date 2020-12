Covid-19 a Verona, da giovedì sera altri 725 nuovi casi e 9 decessi

Lo stesso Zaia, nel punto stampa in cui ha anche spiegato l'ordinanza regionale che entrerà in vigore sabato, ha parlato di una situazione «tiratissima» a Verona per le conseguenze della pandemia. Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 18 dicembre di Azienda Zero, in Veneto sono stati registrato altri 2218 tamponi positivi al Sars-CoV-2, di cui 725 nell'area scaligera.

In regione dunque il numero complessivo di casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 209220, 98014 dei quali sono attualmente positivi, mentre 1059328 sono i negativizzati virologici (o guariti) e 5268 sono i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che alle 17 di giovedì era attestato a 5232, registrando quindi un incremento di 36 decessi.

In provincia di Verona invece i casi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono ora 40748, di cui: 19914 tuttora affetti dal virus, 19479 negativizzati e 1355 deceduti, 9 in più rispetto al precedente aggiornamento.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate a causa del Covid-19 2933 (-24) persone nelle varie aree non critiche, 2687 delle quali ancora positive, e 365 (-5) in terapia intensiva, di cui 26 negativizzati.

Prendendo in considerazione solo le strutture veronesi, sono 606 (-3) i pazienti positivi in area non critica e 92 (-1) quelli in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 142 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 118 a Borgo Trento (di cui 33 in terapia intensiva), 108 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 71 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 114 a Villafranca di Verona (di cui 19 in terapia intensiva), 18 a Marzana, 3 a Bovolone, 71 a Negrar (di cui 8 in terapia intensiva) e 53 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 18 dicembre

