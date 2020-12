Covid-19, impennata di contagi nel Veronese e altri 13 decessi registrati in giornata

Sono 2367 i nuovi tamponi positivi al Sars-CoV-2 emersi in Veneto secondo il bollettino delle ore 17 del 30 dicembre di Azienda Zero, che registra anche altri 77 decessi mentre sono lievemente scesi i ricoveri in area non critica e saliti pressoché dello stesso numero quelli in terapia intensiva.

In regione dunque, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il numero di casi di Covid-19 è ora di 251442, 90117 dei quali attualmente positivi e 154838 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 6487. Dato quest'ultimo che nel precedente aggiornamento si era fermato a 6410.

Sono 714 i nuovi casi registrati in provincia di Verona, dove il totale è ora di 49288, di cui: 20077 positivi, 27558 negativizzati e 1653 deceduti, 13 in più rispetto al bollettino delle ore 8 del 30 dicembre.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 3039 (-9) persone in area non critica, 2705 delle quali ancora positive, e 398 (+8) in terapia intensiva, di cui 33 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture dell'area scaligera, si contano 618 (+3) pazienti positivi in area non critica e 88 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 138 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 125 a Borgo Trento (di cui 27 in terapia intensiva), 103 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 75 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 118 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 19 a Marzana, 1 a Bovolone, 72 a Negrar (di cui 11 in terapia intensiva) e 55 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

