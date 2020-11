Covid-19, tra mercoledì e giovedì oltre duemila nuovi casi in Veneto

Un'impennata di casi di Covid-19 è stata segnalata in Veneto tra le ore 17 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, al punto da preoccupare anche il Presidente Zaia. Stando all'aggiornamento di Azienda Zero, sono 2329 i tamponi positivi registrati, per un totale di 68795 dall'inizio dell'emergeza sanitaria. Di questi casi, 40719 sono attualmente affetti dal coronavirus, 25560 sono negativizzati virologici e 2516 sono i deceduti colpiti dal Covid, tra strutture ospedaliere e non, mentre il dato precedente si era fermato a 2491.

Guardando a Verona e la sua provincia, nella medesima fascia oraria sono stati riscotrati 550 casi, che hanno portato il numero complessivo a 12723, dei quali: 6284 tuttora positivi, 5769 negativizzati e 670 deceduti (6 in più rispetto al precedente dato).

OSPEDALI - Prendendo in considerazione la situazione delle strutture ospedaliere venete, ospitano ora 1274 (+49) persone nelle varie aree non critiche, di cui 1162 ancora positive, e 170 (+10) in terapia intensiva, 6 delle quali negativizzate.

In particolare gli ospedali veronesi sono passati da 230 a 237 pazienti positivi in area non critica e da 39 a 40 in terapia intensiva, così disposti: 38 a Borgo Roma, 73 a Borgo Trento (di cui 11 in terapia intensiva), 28 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 9 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 78 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 4 a Bovolone, 29 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 16 a Peschiera (di cui 1 in terapia intensiva).

ISOLAMENTI - In Veneto sono 17622 le persone in quarantena, di cui 3341 hanno presentato sintomi della malattia all'ultimo contatto telefonico. Nell'area scaligera sono invece 3517 gli individui in isolamento, 772 dei quali con sintomi.

Scarica il report isolamenti del 5 novembre

Scarica il report delle ore 8 del 5 novembre

Gallery