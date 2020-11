Altri 2345 nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 557 a Verona e 18 ricoveri

Altri 2345 nuovi casi di Covid-19, 12 decessi e 51 ricoveri in più in Veneto, sono annoverati nell'aggiornamento delle ore 8 del 13 novembre di Azienda Zero sulla pandemia in atto. In regione dunque il numero complessivo di casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria è arrivato a 94506, di cui 57288 attualmente positivi, 34454 negativizzati virologici e 2764 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che alle ore 17 di giovedì era fermo a quota 2752.

557 sono i nuovi casi emersi nella provincia di Verona, dove il totale ha raggiunto quota 17856. Di questi 10339 risultano tuttora affetti dal coronavirus, 6786 sono negativizzati e 731 i deceduti, 4 in più rispetto rispetto al precedente dato.

In costante aumento anche i ricoveti negli ospedali del Veneto, che vedono ora 1947 (+47) persone in cura nelle varie aree non critiche, 1831 delle quali ancora positive al virus, e 227 (+4) nelle terapie intensive, di cui 8 negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture ospedaliere scaligere, si contano 391 (+17) pazienti in area non critica e 63 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 68 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 93 a Borgo Trento (di cui 21 in terapia intensiva), 53 a Legnago (di cui 9 in terapia intensiva), 37 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 90 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 4 a Marzana, 15 a Bussolengo, 5 a Bovolone, 56 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 35 a Peschiera (di cui 3 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 13 novembre

Gallery