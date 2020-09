Covid-19 a Verona: altri 13 casi, isolamenti in aumento ma nessun decesso

Nuovi contagi di Covid-19 sono stati registrati in Veneto e anche nel Veronese, dove il numero delle persone in isolamento è cresciuto ancora una volta, mentre i ricoveri sono rimasti sostanzialmente stabili. È il bilancio sull'aggiornamento di Azienda Zero relativo all'emergenza sanitaria in corso: dalle ore 17 di giovedì e le ore 8 di venerdì, sono 13 i nuovi casi di Coronavirus segnalati nella provincia scaligera, dove complessivamente si è toccata quota 5877. Di questi 419 sono tuttora positivi, 4863 sono negativizzati virologici e 595 sono i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Nessun nuovo decesso dunque è stato segnalato nella zona Veronese.

Per quanto riguarda l'intero territorio veneto, sono 95 i nuovi casi emersi e registrati nella medesima fascia oraria, con il totale che ora è di 24529. Attualmente sono 2964 le persone ancora affette dal Covid-19, 19427 sono le negativizzate e 2138 quelle decedute: 3 in più rispetto al precedente dato.

OSPEDALI - Per quanto riguarda la situazione degli ospedali regionali, sono 143 le persone presenti nelle varie aree non critiche, 91 delle quali positive, e 17 quelle portate in terapia intensiva, di cui 6 negativizzate. Guardando nello specifico alle strutture scaligere, da 21 ora sono diventati 20 i pazienti positivi ricoverati: 9 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 1 a Villafranca e 1 a Negrar.





ISOLAMENTO - È cresciuto ancora il numero di cittadini della provincia di Verona costretti all'isolamento domiciliare. Dai 1868 del 9 settembre si è passati ai 1933 dell'11, dei quali 383 sono positivi, 696 sono viaggiatori in attesa del risultato del tampone, come i 712 venuti a contatto con altri affetti dal virus, mentre 142 sono stati confinati per altri motivi.

Guardando all'intero Veneto, il totale delle persone in quarantena è ora di 7908 di cui: 2029 positivi, 2301 viaggiatori, 3191 persone venute a contatto con altri positivizzati e 387 per altri motivi.

