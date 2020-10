Covid-19 a Verona, 8 nuovi casi e 2150 persone in quarantena: nessuna con sintomi

Sono 8 i nuovi casi di Covid-19 emersi nel Veronese tra le ore 17 di domenica e le ore 8 di lunedì, con il totale che ha raggiunto quota 6697. Secondo l'aggiornamento di Azienda Zero sulla situazione legata alla pandemia in corso, sono 751 gli individui attualmente positivi nell'area scaligera, 5344 i negativizzati virologici e 602 i deceduti colpiti dal virus, tra stutture ospedaliere e non (dato, quest'ultimo, rimasto invariato dal 4 ottobre).

Per quanto riguarda invece l'intero Veneto, sono 153 i casi registrati nella stessa fascia oraria, i quali hanno portato il numero complessivo a 28854. Di questi 4401 sono attualmente affetti dal virus, 22259 sono negativizzati e 2194 risultano deceduti.

OSPEDALI - In Veneto sono ora 255 le persone ricoverate nelle aree non critiche delle varie strutture ospedaliere, di cui 182 positive, e 29 quelle che si trovano in terapia intensiva, di cui 9 negativizzate. Sono 38 invece i pazienti affetti dal coronavirus negli ospedali veronesi: 15 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 in terapia intensiva a Borgo Trento, 9 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 3 a San Bonifacio, 5 a Villafranca di Verona, 2 a Negrar e 1 a Peschiera.





ISOLAMENTO - È calato rispetto alla giornata di domenica il numero di persone in isolamento nel Veronese, diventate ora 2150, tra cui nessuna con sintomi. Di queste 609 sono risultate positive, 225 sono viaggiatori e 1190 sono venute a contatto con un caso positivo, mentre 96 sono state confinate per altri motivi.

In Veneto il dato è passato dai 9509 di domenica ai 9306 di lunedì, di cui 41 sintomatici.

