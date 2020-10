Veneto, altri 136 casi di Covid-19 e 3 decessi. Isolamenti in calo a Verona

Se gli isolamenti sono ulteriormente scesi rispetto a mercoledì, continuano ad essere registrati nuovi casi di Covid-19 nel Veronese. Secondo l'aggiornamento di Azienda Zero, tra le ore 17 di giovedì e le ore 8 di venerdì altri 37 tamponi positivi al coronavirus sono emersi nella provincia scaligera, dove il totale ora è di 6600, di cui 717 attualmente affetti dal virus, 5282 negativizzati virologici e 601 deceduti colpiti dl Covid-19, tra strutture ospedaliere e non (dato stabile rispetto a giovedì).

Per quanto riguarda l'intero Veneto, sono 136 i casi emersi nella medesima fasca oraria, per un numero complessivo di 28087. Di questi 4027 sono tuttora positivi, 21871 sono negativizzati e 2189 sono i decessi (3 in più rispetto a giovedì sera).

OSPEDALI - Non ci sono particolari cambiamenti per quanto riguarda le cifre dei ricoveri negli ospedali regionali, che vedono ora 234 persone presenti nelle varie aree non critiche, 167 dei quali ancora affetti dal virus, e 29 nelle terapie intensive, 7 delle quali negativizzate.

Nello specifico, sono 43 i pazienti positivi in cura nelle strutture veronesi: 16 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 1 in terapia intensiva a Borgo Trento, 10 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 5 a Villafranca, 6 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) ed 1 a Peschiera del Garda.





ISOLAMENTO - Stando ai dati di Azienda Zero, 2136 individui si trovano in isolamento nella provincia di Verona (mercoledì ne erano stati segnalati 2249), 50 dei quali con sintomi. 645 di questi sono stati confinati perché positivi, 309 dopo essere tornati da un viaggio, 1063 per essere venuti a contatto con un altro caso e 119 per altri motivi.

In lieve crescita invece il dato complessivo veneto, con 9858 persone in quarantena, 176 delle quali sintomatiche.

