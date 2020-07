Covid-19, i contagi rimangono bloccati a Verona e la terapia intensiva resta vuota

Nessun nuovo contagio da Covid-19 nel Veronese, mentre la situazione dei ricoveri ospedalieri è rimasta stabile, come confermato anche dalle parole di Luca Zaia nella diretta streaming da Marghera di lunedì. L'aggiornamento regionale delle ore 8 del 27 luglio non segnala dunque particolari variazioni rispetto alla serata di domenica: nella provincia di Verona il numero totale dei casi è stabile a 5192, mentre i positivi sono scesi a 61 (-1) e i negativizzati sono 4546. Bloccato a 585 il numero di persone decedute affette dal Covid-19, tra strutture ospedaliere e non.

15 invece i nuovi casi emersi in Veneto, 9 dei quali nella zona di Vicenza. Il conto complessivo è ora di 19825, dei quali 734 sono positivi, 17027 sono negativizzati e 2064 deceduti.

Nessuna novità per quanto riguarda la situazione degli ospedali del Veneto. Sono ancora 114 le persone ricoverate in area non critica, 31 delle quali positive e 83 negativizzate, e 6 in terapia intensiva, nessuna delle quali tuttora affette dal virus. Nello specifico, i nosocomi scaligeri ospitano 4 persone in area non critica: 3 a Borgo Roma e 1 a Peschiera del Garda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.





Gallery