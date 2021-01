Covid-19: altri 549 casi e oltre 16 mila persone già vaccinate in Veneto

Sono 549 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati in Veneto secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 4 gennaio di Azienda Zero, che vede il numero dei ricoveri rimanere sostanzialmene stabile rispetto alle ore 17 di domenica e conta altri 4 decessi, mentre il Presidente Zaia, nel corso del punto stampa di lunedì, ha fornito i dati relativi alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech contro il virus: alle ore 12, in regione, risultavano vaccinate 16748 individui, con il 43.1% delle dosi disponibili.

In regione dunque il numero complessivo di casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 266946, 94956 dei quali attualmente positivi e 165177 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 6813. Ques'ultimo dato nel precedente aggiornamento era fermo a 6809.

Sono 127 i casi relativi alla provincia di Verona, dove il numero totale ha raggiunto quota 52023, di cui: 20651 tuttora affetti dal coronavirus, 29642 negativizzati e 1730 deceduti, uno in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 3 gennaio.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 3059 (+7) persone nelle varie aree non critiche, di cui 2706 ancora positive, e 400 (-1) in terapia intensiva, di cui 32 ora negativizzati.

Prendendo in considerazione le sole strutture veronesi, si contano 622 (+1) pazienti positivi in area non critica e 85 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 140 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 128 a Borgo Roma (di cui 26 in terapia intensiva), 95 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 78 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 119 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 17 a Marzana, 1 a Bovolone, 74 a Negrar (di cui 8 in terapia intensiva) e 55 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 4 gennaio di Azienda Zero

Gallery