Covid-19, terapie intensive stabili in Veneto e 27 decessi: «Pesano le case di riposo»

Dalle ore 17 di lunedì, sono 1782 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto e 27 i decessi ("pesano le case di riposo", ha detto Zaia), mentre è rimasta stabile la situazione delle terapie intensive ed è cresciuto il numero dei "guariti", grazie anche al nuovo algoritmo di calcolo entrato in funzione nei sistemi informativi regionali.

È quanto emerge dall'aggiornamento delle ore 8 di martedì 10 novembre di Azienda Zero, che vede salire il numero complessivo di casi in regione a quota 84255. Di questi sono attualmente positivi 50250 individui, 31362 sono i negativizzati virologici, mentre i decessi di persone afflitte dal virus sono 2643. In precedenza quest'ultimo dato era fermo a quota 2616.

Guardando alla provincia di Verona, sono 368 i nuovi casi per un totale di 15714, di cui: 8644 tuttora affetti dal coronavirus, 6373 negativizzati e 697 deceduti, 9 in più rispetto al precedente dato.

49 ricoveri in più sono stati registrati nelle aree non critiche degli ospedali del Veneto, per un totale ora di 1696 persone, 1596 delle quali tuttora positive. Fermi a 210 (-1) i ricoveri in terapia intensiva, 6 dei quali riguardano persone ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, vedono ora 343 (+12) pazienti positivi in area non critica e 60 (+1) in terapia intensiva, così suddivise: 64 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 94 a Borgo Trento (di cui 20 in terapia intensiva), 40 a Legnago (di cui 9 in terapia intensiva), 21 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 85 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 13 a Bussolengo, 5 a Bovolone, 47 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 20 a Peschiera (di cui 3 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 10 novembre 2020

