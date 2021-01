Covid-19 in Veneto, lieve calo dei ricoveri in terapia intensiva e altri 1314 casi

L'aggiornamento delle ore 8 del 5 gennaio di Azienda Zero annovera altri 1314 tamponi positivi al Sars-CoV-2 in Veneto, che conta anche un lieve calo dei ricoveri e altri 67 decessi, che secondo quanto affermato da Luca Zaia nel corso del punto stampa di martedì, sarebbero dovuti al caricamento di alcuni dati rimasti in arrestrato nei giorni scorsi.

In regione dunque il numero complessivo di casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 270097, 94228 dei quali attualmente positivi e 168881 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono ora 6988. Dato, quest'ultimo, che nel precedente bollettino si era attestato a 6988.

In provincia di Verona sono stati segnalati 241 nuovi casi per un totale di 52769, di cui: 20627 tuttora affetti dal coronavirus, 30376 negativizzati e 1766 deceduti, 16 in più rispetto all'aggiornamento delle ore 8.

Gli ospedali veneti vedono ora ricoverate 3066 (+28) persone in area non critica, 2694 delle quali ancora positive, e 391 (-5) in terapia intensiva, di cui 30 negativizzati.

Prendendo in considerazione le sole strutture veronesi, si contano 609 (-1) pazienti positivi in area non critica e 80 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 138 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 127 a Borgo Roma (di cui 25 in terapia intensiva), 91 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 76 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 115 a Villafranca di Verona (di cui 19 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 73 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 48 a Peschiera del Garda (di cui 5 in terapia intensiva).

Scarica il report di Azienda Zero delle ore 8 del 5 gennaio

Gallery