Covid-19 in Veneto, insieme ai ricoveri cala anche il numero dei positivi

Luca Zaia, nel corso della consueta diretta stampa, ha indicato al 5% la percentuale di incidenza dei positivi sui tamponi eseguiti, mentre sarebbero 87147 i vaccini anti Covid somministrati ad oggi in Veneto, dove l'aggiornamento delle ore 8 di giovedì 14 gennaio indica altri 1255 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 71 decessi, mentre sarebbero ulteriormente calati i ricoveri ospedalieri.

In regione dunque, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati contati 293795 casi di Covid-19, 79825 dei quali tuttora positivi (-858) e 206185 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono ora 7785. Dato, quest'ultimo, che il precedente aggiornamento aveva indicato a 7714.

Per quanto riguarda la provincia di Verona sono 205 i nuovi casi per un totale di 57033, di cui: 20224 tuttora affetti dal coronavirus, 34902 negativizzati e 1907 deceduti, 14 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di mercoledì.

Negli ospedali del Veneto si trovano ora ricoverate 2869 (-82) persone in area non critica, 2447 delle quali ancora positive, e 351 (-7) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere si contano 627 (-11) pazienti postivi in area non critica e 84 (+2) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 122 a Borgo Roma (di cui 15 in terapia intensiva), 145 a Borgo Trento (di cui 24 in terapia intensiva), 95 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 72 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 105 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 19 a Marzana, 76 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva), 76 a Peschiera del Garda (di cui 5 in terapia intensiva) e 1 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Scarica il report delle ore 8 del 14 gennaio 2021 di Azienda Zero

Gallery