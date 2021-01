In Veneto sono 3383 i pazienti Covid-19 ricoverati nei vari ospedali

Nel corso del punto stampa di lunedì di Luca Zaia è intervenuto anche Luciano Flor, il direttore della sanità del Veneto, il quale ha comunicato che attualmente il numero di posti in terapia intensiva disponibili in regione è salito a 96, 45 nei reparti Covid e 51 negli altri. L'aggiornamento delle ore 8 dell'11 gennaio di Azienda Zero, oltre a segnalare altri 899 tamponi positivi al Sars-CoV-2, indica una situazione dei ricoveri abbastanza stabile rispetto alla serata di domenica e altri 5 decessi.

In regione dunque dall'inizio dall'emergenza sanitaria sono stati complessivamente registrati 287701 casi di Covid-19, 87540 dei quali attualmente positivi e 192734 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 7427. Dato quest'ultimo che il precedente aggionamento indicava a 7422.

In provincia di Verona sono 113 i nuovi casi registrati per un totale di 56023, di cui: 20804 tuttora affetti dal coronavirus, 33392 negativizzati e 1827 deceduti, 1 in più rispetto alle ore 17 di domenica.

Gli ospedali del Veneto vedono ora 2994 (+10) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 2582 delle quali ancora positive, e 389 in terapia intensiva, di cui 31 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole struttre scaligere si contano 618 (-2) pazienti positivi in area non critica e 87 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 134 a Borgo Roma (di cui 6 in terapia intensiva), 128 a Borgo Roma (di cui 29 in terapia intensiva), 87 a Legnago (di cui 6 in terapia intensiva), 71 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 115 a Villafranca di Verona (di cui 21 in terapia intensiva), 23 a Marzana, 84 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 63 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

Scarica il report di Azienda Zero delle ore 8 dell'11 gennaio

Gallery