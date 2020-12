Covid-19, contati 111 decessi in Veneto da lunedì pomeriggio. 32 a Verona

La Regione Veneto ha annunciato l'approvazione del protocollo per i tamponi in farmacia, intanto il bollettino delle ore 8 del 29 dicembre di Azienda Zero ha registrato altri 1302 casi di Sars-CoV-2 e ben 111 decessi in più dalle ore 17 di lunedì, mentre è stato segnalato un calo dei ricoveri.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 246089 i casi complessivi di Covid-19 registrati in regione, 90365 dei quali attualmente positivi, 149426 negativizzati virologici (o guariti) e 6298 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che il precedente aggiornamento aveva indicato a 6187.

In provincia di Verona sono stati annoverati altri 272 casi che hanno portato il totale a 47991, di cui: 19925 tuttora affetti dal coronavirus, 26449 guariti e 1617 decessi, 32 in più rispetto alle al bollettino delle ore 17 del 28 dicembre.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 2998 (-54) persone nelle varie aree non critiche, 2678 delle quali ancora positive, e 397 (-5) in terapia intensiva, di cui 31 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture dell'area scaligera, si contano 592 (-20) pazienti positivi in area non critica e 93 (-3) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 139 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 128 a Borgo Trento (di cui 30 in terapia intensiva), 99 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 75 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 106 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 23 a Marzana, 2 a Bovolone, 74 a Negrar (di cui 11 in terapia intensiva) e 39 a Peschiera del Garda (di cui 8 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 29 dicembre di Azienda Zero

