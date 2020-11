Covid-19, in Veneto terapie intensive sopra quota 200. 59 nel Veronese

Sono 976 i nuovi tamponi positivi al Covid-19 emersi in Veneto tra le ore 8 e le ore 17 di domenica 8 novembre, mentre continuano a crescere i ricoveri negli ospedali regionali. Stando all'aggiornamento di Azienda Zero, i casi totali in regione dall'inizio della pandemia sono 80245, di cui 51924 attualmente positivi, 25735 negativizzati virologici e 2586 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Lo stesso dato nella mattinata di domenica, era fermo a quota 2574.

In provincia di Verona, nella medesima fascia oraria, i nuovi casi emersi sono stati 91, con la cifra complessiva che è dunque salita a 15031. Di questi 8545 risultano essere tuttora affetti dal coronavirus, 5799 negativizzati e 687 deceduti, 4 in più rispetto al precedente dato.

Come detto, rispetto al precedente aggiornamento, sono cresciuti i numeri delle persone ricoverate negli ospedali della regione. Nelle varie aree non critiche sono presenti ora 1536 pazienti (+69 rispetto alle ore 8), 1424 dei quali ancora positivi al virus, mentre le terapie intesive sono arrivate a quota 202 (+9), di cui 8 negativizzati.

Guardando nello specifico alle strutture ospedaliere scaligere, in area non critica sono presenti ora 308 (+27) persone, mentre in terapia intensiva ora sono 59 (+6). Questi i dati delle singole strutture: 61 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 89 a Borgo Trento (di cui 18 in terapia intensiva), 48 a Legnago (di cui 10 in terapia intensiva), 11 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 84 a Villafranca (di cui 16 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 8 a Bussolengo, 5 a Bovolone, 42 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 16 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 17 dell'8 novembre 2020

