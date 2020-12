Covid-19, a Verona 25 decessi e 6 ricoveri in meno dal pomeriggio di mercoledì

Altri 2433 tamponi positivi al Sars-CoV-2 sono emersi in Veneto secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 31 dicembre di Azienda Zero, che vede i ricoveri ospedalieri rimanere sostanzialmente stabili (10 in meno), ma sempre alti, rispetto ai dati di mercoledì pomeriggio, mentre sono stati altri 52 decessi.

In regione dunque il numero complessivo dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia è ora di 253875, 91073 dei quali attualmente positivi e 156263 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 6539. Nel precedente aggiornamento, quest'ultimo dato si era attestato a 6487.

In provincia di Verona sono 387 i nuovi casi registrati, per un totale di 49675 (che rimane il dato più alto del Veneto), di cui: 20162 tuttora affetti dal coronavirus, 27835 negativizzati e 1678 deceduti, 25 in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 30 dicembre.

Negli ospedali del Veneto sono ora ricoverate 3033 (-6) persone nelle varie aree non critiche, 2698 delle quali ancora positive, e 394 (-4) in terapia intensiva, di cui 33 ora negativizzati.

Guardando alle sole strutture dell'area scaligera, si contano 614 (-4) pazienti positivi in area non critica e 86 (-2) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli ospedali: 137 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 125 a Borgo Trento (di cui 27 in terapia intensiva), 99 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 74 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 117 a Villafranca di Verona (di cui 19 in terapia intensiva), 19 a Marzana, 1 a Bovolone, 73 a Negrar (di cui 10 in terapia intensiva) e 55 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

