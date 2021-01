Covid-19, Verona oltre i 2 mila decessi. Calano positivi e ricoveri in area non critica

L'aggiornamento delle ore 8 del 19 gennaio di Azienda Zero sull'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e il resto del mondo, ha evidenziato altri 81 decessi in Veneto, ma il presidente Luca Zaia, nel corso del punto stampa di martedì, ha sottolineato che si tratta di un numero in cui sono stati conteggiati anche alcune morti avvenute nel weekend, mentre l'incidenza dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sarebbe inferiore al 2%. I test positivi al Sars-CoV-2 evidenziati nel bollettino sono dunque 472, ma prosegue il calo degli individui ora affetti dal virus e quello dei ricoveri, soprattutto in area non critica.

In regione dunque il numero complessivo di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia è salito ora a 300127, 63171 (-2520) dei quali attualmente positivi e 228769 (+2911) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono ora 8187. Dato, quest'ultimo, che il precedente aggiornamento aveva indicato a 8106.

In provincia di Verona sono sono 97 i nuovi casi registrati per un totale di 58360, di cui: 16302 (-1058) tuttora affetti dal coronavirus, 40043 (+1099) negativizzati e 2015 deceduti, 56 in più del bollettino delle ore 17 di lunedì.

Gli ospedali del Veneto invece contano ora 2603 (-45) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 2164 delle quali ancora positive, e 339 (-5) in terapia intensiva, di cui 21 ora negativizzate.

Guardando alle sole strutture scaligere, sono 543 (-25) i pazienti positivi ricoverati in area non critica e 82 (+1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 95 a Borgo Roma (di cui 15 in terapia intensiva), 128 a Borgo Trento (di cui 25 in terapia intensiva), 85 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 68 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 87 a Villafranca di Verona (di cui 17 in terapia intensiva), 11 a Marzana, 73 a Negrar (di cui 8 in terapia intensiva), 62 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva) e 16 al Centro Riabilitativo Veronese srl.