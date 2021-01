Covid-19, a Verona 9 decessi e scende a 57 il numero di pazienti positivi in terapia intensiva

L'incidenza dei tamponi positivi, secondo quanto riferito dal presidente Luca Zaia nel corso della sua conferenza stampa, nelle ultime ore è stata del 2.41%, con il bollettino delle ore 8 del 29 gennaio che ha registrato altri 488 test positivi al Sars-CoV-2, mentre i ricoveri ospedalieri sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto al pomeriggio di giovedì, altri 24 decessi sono stati segnalati e il numero degli individui accertati affetti dal virus è calato nuovamente.

In regione dunque sono ora 310894 i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 36965 (-875) dei quali attualmente positivi e 265067 (+1339) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 8862. Dato, quest'ultimo, che il precedente aggiornamento aveva indicato a 8838.

Nella provincia di Verona sono stati registrati 70 nuovi casi per un totale di 60354, di cui: 6130 (-406) gli accertati tuttora affetti dal coronavirus, 52093 (+467) negativizzati e 2131 deceduti, 9 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di giovedì.

Negli ospedali del Veneto sono presenti 2022 (dato stabile) persone nelle varie aree non critiche, 1509 delle quali ancora positive, e 278 (-1) in terapia intensiva, di cui 38 ora negativizzate.

Considerando le sole strutture scaligere, si contano 350 (-19) pazienti positivi in area non critica e 57 (-5) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli ospedali: 66 a Borgo Roma (di cui 11 in terapia intensiva), 91 a Borgo Trento (di cui 16 in terapia intensiva), 39 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 33 a San Bonifacio (di cui 5 in terapia intensiva), 74 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 6 a Marzana, 4 a Bovolone, 49 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva), 32 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva), 12 al Centro Riabilitativo Veronese srl e 1 a Villa Santa Giuliana.

Scarica il report delle ore 8 del 29 gennaio di Azienda Zero

