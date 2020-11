Coronavirus, in Veneto altri 52 decessi e 12 ricoveri in terapia intensiva

L'aggiornamento delle ore 17 di Azienda Zero sulla pandemia in corso, vede altri 1125 casi di Covid-19 registrati in Veneto e 52 decessi, oltre a 12 nuovi ricoveri in terapia intensiva. In regione dunque il numero complessivo di casi è di 103967, dei quali 61875 tuttora positivi, 39173 negativizzati virologici e 2919 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che in precedenza si era fermato a 2867.

In provincia di Verona i nuovi casi emersi sono 169 per un totale di 19342, di cui: 11183 attualmente affetti dal coronavirus, 7383 negativizzati e 776 deceduti (15 in più rispetto al dato delle ore 8).

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali regionali, l'area non critica vede ricoverate 2 persone in meno rispetto al precedente dato (2092 l'ultimo comunicato, di cui 1991 positive), mentre la terapia intensiva ne vede 12 in più in cura (277, 11 delle quali negativizzate).

Guardando alle strutture scaligere, vedono ora ricoverati 423 (-12) pazienti in area non critica e 68 (-1) in terapia intensiva. Queste le cifre dei singoli ospedali: 80 a Borgo Roma (di cui 4 in terapia intensiva), 93 a Borgo Trento (di cui 23 in terapia intensiva), 62 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 40 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 93 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 3 a Marzana, 18 a Bussolengo, 4 a Bovolone, 58 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 40 Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 17 del 16 novembre 2020

