Covid-19, registrati altri 108 decessi in Veneto dalla mattinata. 20 a Verona

Sono 1837 i tamponi di Sars-CoV-2 rilevati in Veneto secondo l'aggiornamento delle ore 17 del 4 gennaio di Azienda Zero, che registra anche un lieve calo dei ricoveri ospedalieri e altri 108 decessi rispetto alle ore 8 del medesimo giorno.

In regione dunque il numero di casi di Covid-19 registrati dallo scoppio della pandemia è di 268783, 94653 dei quali sono attualmente positivi e 167209 sono negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 6921. Dato, quest'ultimo, che nel precedente bollettino si era attestato a 6813.

Nella provincia di Verona sono 505 i casi emersi per un totale di 52528, di cui: 20672 tuttora affetti dal coronavirus, 30106 negativizzati e 1750 deceduti, 20 in più rispetto all'aggiornamento delle ore 8.

Gli ospedali del Veneto invece contano ora 3038 (-21) persone in area non critica, 2692 ancora positive, e 396 (-4) in terapia intensiva, di cui 32 ora negativizzate.

Per quanto riguarda le strutture scaligere, vedono ora ricoverati 610 (-12) pazienti positivi in area non critica e 82 (-3) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 139 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 127 a Borgo Roma (di cui 25 in terapia intensiva), 92 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 77 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 116 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 74 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva) e 47 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 17 del 4 gennaio di Azienda Zero

