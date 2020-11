Covid-19, a Verona 144 nuovi casi ma ricoveri e decessi non crescono

Sono 875 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 8 di Azienda Zero, insieme ad altri 6 ricoveri e altrettanti decessi. Come ha riferito il Presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa streaming di lunedì, se incidenza e mortalità sono fortunatamente più basse rispetto alla prima ondata di marzo, i ricoveri sono purtroppo aumentati.

In regione il numero complessivo di casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 145592, 80665 dei quali risultano attualmente positivi, 61216 sono i negativizzati virologici, mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono ora 3711. Dato quest'ultimo che il precedente aggiornamento aveva indicato a quota 3695.

Per quanto riguarda la provincia di Verona, i nuovi casi registrati sono stati 144 per un totale di 27264, di cui: 15591 tuttora affetti dal coronavius, 10701 negativizzati e 972 deceduti, dato rimasto stabile rispetto alla serata di domenica.

Gli ospedali veneti vedono ora 2608 (+3) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 2460 delle quali ancora positive, e 339 (+3) in terapia intensica, di cui 19 negativizzati.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, sono 530 (-9) i pazienti positivi in area non critica e 74 (dato stabile) quelli in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli ospedali: 114 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 101 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 92 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 57 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 101 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 15 a Marzana, 5 a Bovolone, 63 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 55 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 30 novembre

Gallery