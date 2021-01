Covid-19, Veneto sotto quota 40 mila positivi. A Verona sono meno di 7 mila

Sono 306 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 emersi in Veneto e annoverati dall'aggiornamento delle ore 17 del 27 gennaio di Azienda Zero, che conta altri 31 decessi ed evidenzia il calo costante di positivi e ricoveri.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria dunque, sono 309643 i casi di Covid-19 registrati in regione, 39816 (-1529) dei quali attualmente positivi e 261039 (+1804) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non sono 8788. Quest'ultimo dato nel precedente aggiornamento si era attestato a 8757.

39 i casi emersi in provincia di Verona, dove il totale ora è di 60149, di cui: 6998 (-407) tuttora affetti dal coronavirus, 51038 (+440) negativizzati e 2113 deceduti, 6 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 2120 (-65) persone in area non critica, 1636 delle quali ancora positive, e 288 (-2) in terapia intensiva, di cui 31 negativizzate.

Guardando solo alle strutture presenti nell'area scaligera, si contano invece 410 (-17) pazienti positivi in area non critica e 67 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 74 a Borgo Roma (di cui 13 in terapia intensiva), 104 a Borgo Trento (di cui 20 in terapia intensiva), 44 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 50 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 75 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 6 a Marzana, 57 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva), 50 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva), 16 al Centro Riabilitativo Veronese srl e 1 a Villa Santa Giuliana.

Scarica il report delle ore 17 del 27 gennaio di Azienda Zero

