Covid-19, a Verona più di 50 mila "guariti" e 66 persone in terapia intensiva

A partire dall'aggiornamento di Azienda delle ore 17 del 26 gennaio sulla pandemia in atto, la Regione informa che sarà applicata la Circolare Ministeriale n. 705 del 8 gennaio 2021 relativa all'aggiornamento della definizione di caso Covid-19 (sono stati compresi nell'analisi anche i casi determinati da tampone antigenico eseguito a partire dal 16 gennaio 2021). Il numero di tamponi positivi rilevati risulta quindi di 1696, un dato decisamente più alto rispetto a quelli dei precedenti aggiornamenti, mentre è ancora in calo quello dei ricoveri e altri 34 decessi sono stati annoverati.

Il numero complessivo di casi di Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 308648, 42258 dei quali attualmente positivi e 257661 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 8729. Dato quest'ultimo che in mattinata era stato indicato a 8695.

In provincia di Verona sono 268 i nuovi casi registrati per un totale di 59938, di cui: 7695 tuttora affetti dal virus, 50138 negativizzati e 2105 deceduti, 7 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Gli ospedali del Veneto annoverano ora 2202 (-28) persone ricoverate belle varie aree non critiche, 1719 delle quali tuttora positive, e 291 (-6) in terapia intensiva, di cui 30 negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, si contano 434 (-2) pazienti positivi in area non critica e 66 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 81 a Borgo Roma (di cui 13 in terapia intensiva), 113 a Borgo Trento (di cui 20 in terapia intensiva), 45 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 55 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 74 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 6 a Marzana, 62 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva), 47 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva), 16 al Centro Riabilitativo Veronese srl e 1 a Villa Santa Giuliana.

Scarica il report delle ore 17 del 26 gennaio 2021 di Azienda Zero

