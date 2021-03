Covid-19: altri 19 ricoveri in Veneto, 2 a Verona. Stabile la situazione dei ricoveri

598 tamponi positivi al Sars-CoV-2 in più rispetto alla mattinata, sono stati registrati dall'aggiornamento delle ore 17 del 4 marzo di Azienda Zero insieme a 19 decessi, con un nuovo, lieve, incremento dei contagiati, mentre i ricoveri ospedalieri son rimasti sostanzialmente stabili.

Sono 338835 complessivamente i casi di Covid-19 emersi in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 26774 (+173) dei quali attualmente positivi e 302131 (+406) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9930.

In provincia di Verona sono stati segnalati altri 101 casi per un totale di 64687, di cui: 2743 (+34) tuttora affetti dal coronavirus, 59616 (+61) negativizzati e 2328 deceduti, 6 in più rispetto al bollettino delle ore 8 di giovedì.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 1202 (dato stabile) persone in area non critica, 873 delle quali ancora positive, e 157 (+1) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture scaligere, si contano 160 (+2) pazienti positivi in area non critica e 25 (+1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 29 a Borgo Roma (di cui 5 in terapia intensiva), 29 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 17 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 87 a Villafranca di Verona (di cui 13 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 16 a Negrar e 5 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 12 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 10 a Bussolengo.

