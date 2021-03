Covid-19, altri 465 casi in Veneto: i positivi si avvicinano a quota 26 mila

Secondo l'aggiornamento delle ore 17 del 3 marzo di Azienda Zero, in regione sono 1201 le persone ricoverate nelle varie aree non critiche degli ospedali, mentre sono 154 i pazienti in terapia intensiva

Sono 465 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 riscontrati in Veneto secondo l'aggiornamento delle ore 17 di Azienda Zero, insieme ad altri 15 decessi, mentre rispetto alla stessa mattinata non vi sono particolari cambiamenti per quanto riguarda numero di contagiati e ricoveri ospedalieri, che continuano a preoccupare.

Sono ora 337215, complessivamente, i casi di Covid-19 emersi in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 25823 (+59) dei quali attualmente positivi e 301486 (+391) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9906.

In provincia di Verona sono stati riscontrati 17 nuovi casi per un totale di 64394, di cui: 2545 (-36) tuttora affetti dal coronavirus, 59529 (+50) negativizzati e 2320 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 8 di mercoledì.

Negli ospedali del Veneto risultanto ricoverate 1201 (+7) persone nelle varie aree non critiche, 862 delle quali ancora positive, e 154 (-1) in terapia intensiva, di cui 26 ora negativizzate.

Considerando solamente le strutture presenti sul territorio scaligero, si contano 158 (+9) pazienti positivi in area non critica e 23 (+1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli ospedali: 25 a Borgo Roma (di cui 4 in terapia intensiva), 27 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 16 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 91 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 14 a Negrar, 5 a Peschiera del Garda e 1 a Villa Santa Giuliana.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 15 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 13 a Bussolengo.

