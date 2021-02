Covid-19, lieve aumento dei positivi nel Veronese: +40 in 24 ore

Sono 581 i nuovi tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 17 del 17 febbraio di Azienda Zero, che indica anche altri 19 decessi, mentre si abbassano ancora i numeri relativi ai ricoveri (ma non nelle terapie intensive) e delle persone ora affette dal virus (ma non nel Veronese: 40 in più in 24 ore).

Sono 323427 i casi di Covid-19 rilevati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 23138 (-240) dei quali attualmente positivi e 290649 (+802) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9640.

In provincia di Verona sono stati registrati 100 nuovi casi per un totale di 62264, di cui: 2198 (+21) tuttora affetti dal virus, 57799 (+79) negativizzati e 2267 deceduti (dato rimasto stabile rispetto al bollettino delle ore 8 di mercoledì).

Negli ospedali del Veneto sono presenti ora 1307 (-29) persone nelle varie aree non critiche, 854 delle quali ancora positive, e 137 (+3) in terapia intensiva, di cui 37 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione unicamente le strutture presenti sul territorio scaligero, si contano 146 (-6) pazienti positivi in area non critica e 16 (+1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 19 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 35 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 7 a San Bonifacio, 67 a Villafranca di Verona (di cui 6 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 9 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Scarica il report delle ore 17 del 17 febbraio di Azienda Zero

