Covid-19, altri 907 casi registrati in Veneto, di cui 146 nel Veronese

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 5 marzo di Azienda Zero, in regione sono 27440 le persone attualmente positivi: dato in ascesa negli ultimi giorni, come conferma l'indice Rt che già giovedì aveva superato l'1

Nelle ultime 24 ore l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati in Veneto è stata del 3,44%, come ha riferito il presidente Zaia nel corso della sua conferenza stampa, durante la quale ha annunciato il passaggio del Veneto in "zona arancione". Preoccupa infatti la risalita dei contagi (l'indice Rt risultava superiore a 1 già giovedì) e le possibili ripercussioni sul sistema sanitario, nonostante la situazione dei posti letto al momento non sia critica.

Dal pomeriggio di giovedì, sono 907 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 emersi in regione secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 5 marzo di Azienda Zero, che registra anche altri 6 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria dunque, in Veneto sono stati registrati complessivamente 339742 casi di Covid-19, 27440 (+666) dei quali attualmente positivi e 302366 (+235) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9936.

146 sono i casi emersi in provincia di Verona per un totale di 64833, di cui: 2853 (+110) tuttora affetti dal coronavirus, 59650 (+34) negativizzati e 2330 deceduti, 2 in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 3 marzo.

Negli ospedali del Veneto si contano ora 1206 (+4) persone ricoverate nelle varie aree non critiche, 878 delle quali ancora positive, e 153 (-4) in terapia intensiva, di cui 24 ora negativizzate.

Guardando al solo territorio scaligero, le strutture sanitarie vedono 166 (+6) pazienti positivi in area non critica e 25 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 30 a Borgo Roma (di cui 6 in terapia intensiva), 31 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 88 a Villafranca di Verona (di cui 13 in terapia intensiva), 1 a Bussolengo, 17 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 6 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 13 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 11 a Bussolengo.

Gallery