Covid-19: un Veneto ricoveri inalterati e piccolo aumento dei positivi

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 22 febbraio di Azienda Zero, in regione sono stati riscontrati altri 387 tamponi positivi al Sars-CoV-2 di cui 24 in provincia di Verona, dove si contano 13 pazienti in terapia intensiva

L'incidenza sui tamponi eseguti nelle ultime 24 ore in Veneto, ha riferito il presidente Luca Zaia, è stata del 4,93%, con l'aggiornamento delle ore 8 del 22 febbraio di Azienda Zero che da domenica pomeriggio ne ha registrati 387 positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso, mentre i ricoveri sono rimasti pressoché inalterati e i positivi hanno fatto segnare una piccola risalita.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria dunque in regione sono stati contati 327016 casi di Covid-19, 22284 (+296) dei quali attualmente positivi e 295011 (+90) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9721.

Sono 24 i casi emersi in provincia di Verona per un totale di 62760 in circa un anno di pandemia, di cui: 2100 (+20) tuttora affetti dal coronavirus, 58383 (+4) negativizzati e 2277 deceduti (dato rimasto inalterato rispetto al bollettino delle ore 17 di domenica).

Negli ospedali del Veneto sono presenti ancora 1209 (dato stabile) persone nelle varie aree non critiche, 772 delle quali ancora positive, e 136 (dato stabile) nelle terapie intensive, di cui 33 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, si contano 138 (-2) pazienti positivi in area non critica e 13 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 19 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 34 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 8 a Legnago, 1 a San Bonifacio, 65 a Villafranca di Verona (di cui 5 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 7 a Negrar, 8 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Sono 22 invece i ricoverati positivi negli ospedali di comunità del Veronese: 4 a Bovolone, 1 a Peschiera e 17 a Bussolengo.

