Covid-19: 24 ore senza decessi a Verona e nuovo piccolo calo dei ricoveri

L'aggiornamento delle ore 8 del 19 febbraio di Azienda Zero registra altri 385 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 7 decessi in Veneto dal pomeriggio di giovedì, mentre scende ancora il numero di invidui affetti dal virus e quello dei ricoveri.

In regione ora sono 324545 i casi di Covid-19 emersi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 21487 (-268) dei quali attualmente positivi e 293375 (+646) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9683.

45 sono i casi registrati in provincia di Verona, dove il totale ha raggiunto quota 62421, di cui: 1920 (+20) tuttora affetti dal virus, 58233 (+25) negativizzati e 2268 deceduti (dato stabile da 24 ore, come confermano i bollettini delle ore 8 e 17 di giovedì).

Negli ospedali del Veneto vengono ora segnalate 1241 (-27) persone ricoverate in area non critica, 790 delle quali ancora positive, e 133 (-4) in terapia intensiva, di cui 35 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture scaligere (esclusi gli ospedali di comunità), si contano 142 (-7) pazienti positivi in area non critica e 15 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 19 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 34 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 9 a Legnago, 3 a San Bonifacio, 70 a Villafranca di Verona (di cui 5 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 8 a Negrar, 10 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Scarica il report delle ore 8 del 19 febbraio di Azienda Zero

