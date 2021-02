Covid-19 in Veneto: altri 324 casi registrati, ma scendono ancora i ricoveri

Secondo quanto indicato dall'aggiornamento delle ore 8 del 17 febbraio, in regione sono 1336 i pazienti in area non critica e 134 quelli in terapia intensiva, mentre il numero di positivi è sceso a 23378

Calano positivi e ricoveri in Veneto, mentre altri 2 decessi sono stati registrati nell'aggiornamento delle ore 8 del 17 febbraio di Azienda Zero, che annovera altri 324 tamponi positivi al Sars-CoV-2, con un incidenza su quelli totali effettuati dell'1,26%, come riportato dal presidente Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa.

I casi Covid-19 contati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono ora 322846, 23378 (-109) dei quali attualmente positivi e 289847 (+431) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9621.

In provincia di Verona sono stati segnalati altri 59 casi che portano il totale a 62164, di cui: 2177 (+19) tuttora affetti dal virus, 57720 (+39) e 2267 deceduti, uno in più rispetto al bollettino delle 17 di martedì.

Negli ospedali del Veneto sono presenti ora 1336 (-20) persone in area non critica, 875 delle quali ancora positive, e 134 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 37 ora negativizzate.

Considerando invece le sole strutture presenti nell'area scaligera, si contano 152 (+2) pazienti positivi in area non critica e 15 (-1) in terapia intensiva. Quesi i dati dei singoli ospedali: 20 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 36 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 9 a San Bonifacio, 69 a Villafranca di Verona (di cui 5 in terapia intensiva), 1 a Marzana, 8 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva), 12 a Peschiera del Garda e 3 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Scarica il report delle ore 8 del 17 febbraio di Azienda Zero

Gallery