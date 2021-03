Covid-19, in Veneto prosegue la risalita dei positivi: 376 i nuovi casi

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 1° marzo di Azienda Zero, negli ospedali del Veneto sono ora ricoverate 1195 persone nelle varie aree non critiche e 139 in terapia intensiva

La risalita dei contagi preoccupa il presindente del Veneto Luca Zaia, che nel corso della consueta conferenza stampa ha fornito l'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli fatti nelle ultime 24 ore, che si è attestata al 5.7%. Stando al report delle ore 8 del 1° marzo infatti, sono 376 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 emersi in Veneto dal pomeriggio di domenica e 4 invece i decessi, mentre un lieve calo è stato registrato per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri.

In regione dunque, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati riscontrati complessivamente 334250 casi di Covid-19, 24910 (+300) dei quali attualmente positivi e 299488 (+72) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9852.

Sono 32 i nuovi casi segnalati in provincia di Verona, per un totale di 63923, di cui: 2466 (+39) tuttora affetti dal coronavirus, 59148 (-10) negativizzati e 2309 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 17 di domenica.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1195 (-22) persone nelle varie aree non critiche, 806 delle quali ancora positive, e 139 (-3) in terapia intensiva, di cui 27 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solamente le strutture scaligere, si contano 144 (+3) pazienti positivi in area non critica e 21 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i numeri delle singole strutture: 21 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 22 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 7 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio, 96 a Villafranca di Verona (di cui 12 in terapia intensiva), 10 a Negrar e 5 a Peschiera del Garda.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 11 pazienti positivi: 2 a Bovolone e 9 a Bussolengo.

Scarica il report delle ore 8 del 1° marzo 2021

