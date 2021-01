Covid-19, nel Veronese i positivi scendono sotto i 13 mila. Ricoveri ancora in calo

L'aggiornamento delle ore 17 del 21 gennaio di Azienda Zero registra altri 602 tamponi positivi al Sars-CoV-2 in Veneto e altri 52 decessi, mentre il calo dei ricoveri prosegue anche nell'area scaligera.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono dunque 303091 i casi di Covid-19 scovati in Veneto, 51902 (-1655) dei quali attualmente positivi e 242773 (+2205) negatizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 8416. Dato, quest'ultimo, che nel precedente aggiornamento era stato indicato a 8364.

In provincia di Verona sono 138 i nuovi casi emersi per un totale di 59000, di cui: 12780 (-389) tuttora affetti dal coronavirus, 44164 (+518) negativizzati e 2056 deceduti, 9 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Gli ospedali del Veneto vedono ora ricoverate 2428 (-37) persone in area non critica, 1954 delle quali ancora positive, e 326 (-7) in terapia intensiva, di cui 30 ora negativizzate.

Considerando invece le sole strutture scaligere si contano 507 (-8) pazienti in area non critica e 71 (-7) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli ospedali: 97 a Borgo Roma (di cui 15 in terapia intensiva), 128 a Borgo Trento (di cui 23 in terapia intensiva), 65 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 62 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 88 a Villafranca di Verona (di cui 12 in terapia intensiva), 9 a Marzana, 1 a Bovolone, 67 a Negrar (di cui 6 in terapia intensiva), 47 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 15 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Scarica il report delle ore 17 del 21 gennaio 2021 di Azienda Zero

