Covid-19 in Veneto, altri 272 casi e 47 decessi, ma calano positivi e ricoveri

Altri 272 tamponi positivi al Sars-CoV-2 sono stati registrati in Veneto secondo l'aggiornamento delle ore 17 del 29 gennaio di Azienda Zero, che evidenzia un altro calo dei ricoveri ospedalieri e dei positivi accertati, oltre ad altri 47 decessi.

Sono 311166 ora i casi complessivi di Covid-19 annoverati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 35509 (-1456) dei quali attualmente positivi e 266748 (+1681) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 8909. Dato quest'ultimo che il precedente aggiornamento aveva indicato a 8862.

In provincia di Verona sono stati ravvisati 36 nuovi casi per un totale di 60390, di cui: 5679 (-451) tuttora affetti dal coronavirus, 52567 (+474) e 2144 deceduti, 13 in più rispetto al bollettino delle ore 8.

Negli ospedali del Veneto si trovano ora ricoverate 2006 (-16) persone in area non critica, 1472 delle quali ancora positive, e 261 (-17) in terapia intensiva, di cui 38 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere si contano invece 321 (-29) pazienti positivi in area non critica e 52 (-5) in terapia intensiva. Questi i dati relativi ai singoli ospedali: 63 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 86 a Borgo Trento (di cui 16 in terapia intensiva), 40 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 26 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 67 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 5 a Marzana, 1 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 44 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva), 28 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva), 10 al Centro Riabilitativo Veronese srl e 1 a Villa Santa Giuliana.

