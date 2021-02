Covid-19, a Verona altri 320 "guariti". Scende il numero dei ricoveri

Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 2 febbraio, nella provincia scaligera ora si contano 297 pazienti positivi in area non critica e 40 in terapia intensiva, mentre sono 4085 gli individui attualmente colpiti dal virus

Il presidente Luca Zaia, nel corso della sua consueta conferenza stampa, ha indicato l'incidenza giornaliera a 1.58% e un numero di deceduti presente nell'aggiornamento delle ore 8 del 2 febbraio compresivo anche di alcuni dati non caricati lunedì. I nuovi tamponi risultati positivi in Veneto al Sars-Cov-2 sono invece 518, ma nonostante questo è calato ulteriormente il numero di inidividui affetti dal virus e ricoveri.

Sono 313316 ora i casi di Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 32044 (-697) dei quali attualmente positivi e 272226 (+1192) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9046. Dato, quest'ultimo, che nel precedente aggiornamento si era attestato a 9023.

In provincia di Verona sono 83 i nuovi casi registrati per un totale di 60720, di cui: 4085 (-243) tuttora affetti dal virus, 54457 (+320) negativizzati e 2178 deceduti, 6 in più del bollettino delle ore 17 di lunedì.

Negli ospedali del Veneto risultano essere ricoverate 1906 (-5) persone nelle varie aree non critiche, 1423 delle quali ancora positive, e 222 (-10) in terapia intensiva, di cui 29 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture presenti sul territorio scaligero, si contano 297 (-10) pazienti positivi in area non critica e 40 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 60 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 80 a Borgo Trento (di cui 12 in terapia intensiva), 32 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 21 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 72 a Villafranca di Verona (di cui 11 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 1 a Bussolengo, 40 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva), 24 a Peschiera del Garda e 5 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

