Veneto oltre i 200 mila contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia

Dei 9787 pazienti presenti negli ospedali 2727 sono pazienti Covid-19. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa del 16 dicembre, che si è tenuto dopo l'incontro tra Governo e Regioni che lo ha visto chiedere misure più restrittive per le imminenti festività natalizie.

L'aggiornamento delle ore 8 di mercoledì di Azienda Zero ha registrato altri 2145 tamponi positivi al Sars-CoV-2 in regione, dove il numero complessivo dall'inizio di questa emergenza sanitaria ha raggiunto quota 200607. Di questi 94225 risultanno attualmente positivi, menrtre 101313 sono i negativizzati virologici (o guariti) e 5069 i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che il precedente aggiornamento aveva indicato a 5036 (+33).

In provincia di Verona i sono 498 i nuovi casi annoverati per un totale di 38916, di cui: 18941 tuttora affetti dal coronavirus, 18666 negativizzati e 1309 deceduti, 6 in più rispetto alle ore 17 del 15 dicembre.

Per quanto riguarda gli ospedali del Veneto, vedono ricoverate 2945 (-13) persone nelle varie aree non critiche, 2698 delle quali ancora positive al Covid-19, e 372 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 25 negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, si contano 610 (-5) pazienti positivi in area non critica e 94 (-1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 141 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 124 a Borgo Trento (di cui 34 in terapia intensiva), 108 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 69 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 110 a Villafranca di Verona (di cui 20 in terapia intensiva), 21 a Marzana, 3 a Bovolone, 82 a Negrar (di cui 8 in terapia intensiva) e 46 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

