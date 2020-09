Covid-19, 18 sintomatici su 50 casi nel Veronese. Deceduta un'anziana ricoverata

I dati elaborati dall'Ulss 9 Scaligera, che fanno riferimento alla fascia oraria compresa tra le ore 8 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, segnalano 50 nuovi casi di Covid-19 in provincia di Verona, 18 dei quali sicuramente sintomatici. Tra questi non viene segnalato alcun nuovo ripositivizzato, mentre alle ore 18 del 23 settembre i soggetti in isolamento nell'area scaligera sarebbero stati 2030.

Infine per quanto riguarda il decesso che purtroppo è stato registrato nella giornata di mercoledì, si trattava di una donna anziana di Villabartolomea, che dal 10 settembre si trovava ricoverata all'ospedale di Trecenta, in provincia di Rovigo.

