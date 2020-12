Sono 3094 i pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali del Veneto

1658 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 8 del 2 dicembre di Azienda Zero, ma come ha ricordato il Presidente Luca Zaia nel consueto punto stampa, l'attenzione è sempre rivolta agli ospedali, dove un terzo dei ricoverati è lì a causa del virus, mentre ci si prepara alla cosiddetta Fase 5.

In regione dunque il numero complessivo di casi dall'inizio della pandemia è ora di 150909, 68792 dei quali sono attualmente positivi, 78230 sono i negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono ora 3887. Dato, quest'ultimo, che il precedente aggiornamento indicava a quota 3849.

In provincia di Verona i nuovi casi registrati sono 370, per un totale di 28183, di cui: 12514 tuttora affetti dal virus, 14655 negativizzati e 1014 deceduti, 3 in più delle ore 17 di martedì.

In conferenza stampa, Zaia ha affermato che i pazienti Covid negli ospedali veneti sono 3094, contro 6979 ricoverati per altri motivi. Le aree non critiche ospitano dunque 2754 (+36 rispetto al precedente dato) persone a causa del virus, 2519 delle quali ancora positive, mentre le terapie intensive ne vedono ricoverate 340 (+5), di cui 32 negativizzate.

Guardando nello specifico alle strutture scaligere, sono 562 (+10) i pazienti positivi in area non critica e 73 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 127 a Borgo Roma (di cui 4 in terapia intensiva), 115 a Borgo Trento (di cui 28 in terapia intensiva), 105 a Legnago (di cui 8 in terapia intensiva), 57 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 99 a Villafranca di Verona (di cui 15 in terapia intensiva), 18 a Marzana, 5 a Bovolone, 67 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 42 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).

Scarica il report delle ore 8 del 2 dicembre

Gallery