Covid-19 a Verona, 6 nuovi casi: 127 sono i soggetti attualmente positivi

Altri 6 nuovi casi di Covid-19 sono emersi in provincia di Verona tra le ore 17 di lunedì e le ore 8 di martedì, come riporta l'aggiornamento regionale mattutino. Il numero complessivo dei tamponi positivi è ora di 5288, di cui 127 (+5) attualmente affetti dal virus, 4572 (+1) negativizzati virologici e 589 decessi di persone comtagiate, tra strutture ospedaliere e non. Una situazione che, come riferiscono dall'Ulss 9, risulta essere assolutamente sotto controllo.

Per quanto riguarda l'intero Veneto, sono 26 i nuovi casi emersi che portano il totale a 20741. Di questi 1300 (+16) sono attualmente positivi, 17356 (+8) sono negativizzati e 2085 (+2) sono le persone decedute che hanno contratto il virus.





Per quanto riguarda le persone ricoverate negli ospedali regionali, sono 116 quelle presenti nelle varie non critiche, 33 delle quali positive al virus, e 9 quelle che si trovano nei reparti di terapia intensiva, 3 delle quali tuttora affette dal virus. Guardando ai nosocomi veronesi, sono 4 ora i pazienti positivi ospitati: 2 a Borgo Roma, 1 a Borgo Trento e 1 a San Bonifacio.

Per quanto riguarda le persone confinate in isolamento domiciliare, nel Veronese il numero è sceso a 1169 (-18 rispetto all'ultimo dato), 30 delle quali presentano sintomi della malattia. In tutto il Veneto il totale è ora di 5352 (+140), di cui 119 sintomatiche.

