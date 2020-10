Covid-19. Cresce il numero di persone in isolamento a Verona: +145 rispetto a martedì

È cresciuto, rispetto al dato di martedì, sia in Veneto che a Verona il numero di persone in isolamento domiciliare a causa della diffusione del Covid-19.

Stando infatti all'aggiornamento di Azienda Zero delle ore 8 del 14 ottobre, nella provincia scaligera ora sono 2718 le persone in quarantena (2573 il precedente dato), di cui 455 sintomatiche. Tra queste quelle positive al coronavirus sono 867, mentre 210 sono viaggiatori, 1565 sono venute a contatto con un altro caso e 76 sono state confinate per altri motivi.

Guardando all'intero Veneto è invece salito a 12834 il numero di individui in isolamento, rispetto agli 11683 precedenti, di cui 1903 sintomatici. Tra questi sono 3992 i soggetti positivi, 805 i viaggiatori, 7530 coloro che hanno avuto contatti con persone affette dal virus e 507 infine si trovano in quarantena per altri motivi.

