Covid-19, a Verona più persone in isolamento. Altri 42 casi in Veneto

Sono 2146 le persone in isolamento domiciliare nel Veronese, stando al dato fornito da Azienda Zero, 49 delle quali sintomatiche, 11 in meno rispetto alla precedente comunicazione. È dunque cresciuto di 268 unità il conto delle persone in quarantena (1878 il precedente dato Azienda Zero), di cui 438 sono positive al Covid-19, 658 sono invece viaggiatori in attesa del risultato del test, così come le 901 venute a contatto con individui contagiati e 149, infine, sono state confinate per altri motivi.





Per quanto riguarda l'intero Veneto, il totale delle persone in isolamento è di 7611, di cui 2166 tuttora affette dal virus. 1704 invece si trovano in quarantena dopo essere rientrate da un viaggio, 3359 perché venute a contatto un soggetto positivo e 382 per altri motivi.

Tra le ore 8 e le ore 17 di mercoledì, sono 4 i nuovi casi di coronavirus emersi nel Veronese. A riportarlo è il bollettino di Azienda Zero, secondo il quale il numero complessivo è ora di 6023, di cui 487 attualmente positivi, 4939 negattivizzati virologici e 597 i deceduti colpiti dal virus, tra aziende ospedaliere e non. Uno in più rispetto al dato di martedì sera.

In tutta la regione sono stati registrati invece 42 nuovi casi, per un totale di 25180. Di questi 2998 sono tuttora affetti dal virus, 20031 sono negativizzati e 2151 sono deceduti (5 in più rispetto al precedente dato).





Un lieve aumento è stato registrato nei ricoveri ospedalieri regionali, che vedono ora presenti 161 persone nelle varie aree non critiche, 109 delle quali ancora positive al Covid-19, e 19 nelle terapie intensive, di cui 6 negativizzate.

Scendendo nel paricolare, è salito a 27 il numero di pazienti positivi presenti negli ospedali scaligeri, quasi tutti in area non critica: 13 in Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 5 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 4 a Villafranca, 3 a Negrar e 2 a Peschiera.

