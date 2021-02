Covid-19, ora sono meno di 28 mila i casi positivi in Veneto. A Verona 3320

Negli ospedali scaligeri si contano ora 245 pazienti affetti dal virus in area non critica e 31 in terapia intensiva, come riporta l'aggiornamento delle ore 17 del 4 febbraio di Azienda Zero

Altri 242 tamponi positivi al Sars-CoV-2 sono stati registrati in Veneto dall'aggiornamento delle ore 17 del 4 febbraio di Azienda Zero, oltre a 18 decessi, mentre calano ancora i ricoveri complessi e il numero di persone affette dal virus.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria dunque in regione sono stati contati complessivamente 315083 casi di Covid-19, 28052 (-652) dei quali attualmente positivi e 277848 (+876) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, sono 9183 (nel precedente aggiornamento, quest'ultimo dato era stato indicato a 9165).

In provincia di Verona sono 31 i nuovi casi registrati per un totale di 61017, di cui: 3320 (-120) tuttora affetti dal virus, 55496 (+148) negativizzati e 2201 deceduti, 3 in più rispetto al bollettino delle ore 8 di giovedì.

Negli ospedali del Veneto sono ora ricoverate 1748 (-19) persone nelle varie aree non critiche, 1203 delle quali ancora positive, e 212 (+1) in terapia intensiva, di cui 39 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione le sole strutture presenti sul territorio scaligero si contano 245 (-7) pazienti positivi in area non critica e 31 (-5) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 50 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 67 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 24 a Legnago, 13 a San Bonifacio, 66 a Villafranca di Verona (di cui 10 in terapia intensiva), 3 a Marzana, 1 a Bovolone, 28 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva), 22 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva) e 4 al Centro Riabilitativo Veronese srl.

Scarica il report delle ore 17 del 4 febbraio di Azienda Zero

Gallery